بعد زيارة أمريكا.. الرئيس الأوكراني يصل إلى المملكة المتحدة

وصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي المملكة المتحدة، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة زيلينسكي الولايات المتحدة الأمريكية، والمشادة الكلامية التي حدث بينه ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر الإعلامي رعد عبد المجيد، أنّ زيلينسكي حضر لندن لحضور قمة تجمع بين رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ورؤساء وزراء إيطاليا وبولندا ومجموعة أخرى من الحلفاء لمناقشة الإنفاق الدفاعي والأمني.

وكان “ستارمر” قد صرح قبل يومين بأنه سيزيد الإنفاق الدفاعي، وتأتي هذه الاجتماعات، عقب تأييد من رئيس الوزراء البريطاني ومسئولين أوروبيين أخرين لموقف زيلينسكي، وأن دولا أوروبية كثيرة تقف خلفه لدعمه في الحرب الجارية الآن بين روسيا وأوكرانيا، عقب المشادة الكلامية التي حدثت بين الرئيس الأوكراني ودونالد ترامب.