Emilia Pérez يتوج بجائزة سيزار الفرنسية

توج فيلم الدراما "Emilia Pérez" للمخرج جاك أوديار، بالجائزة الكبرى خلال حفل توزيع جوائز سيزار الفرنسية في نسخته الخمسين، والذي أقيم مساء الجمعة على مسرح أوليمبيا بالعاصمة باريس.

فاز "EmiliaPérez" بـ 7 جوائز، بما في ذلك: أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل صوت، وأفضل موسيقى أصلية، وأفضل مؤثرات خاصة وأفضل تصوير سينمائي.

وفاز فيلم "Souleymane’s Story" بجائزة أفضل سيناريو أصلي، فين حين نالت حفيصة حرزي جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "Borgo"، وحصد كريم لكلو جائزة التمثيل عن فيلم "Jim’s Story"، وتوجت لويز كورفوازييه بجائزة أفضل عمل أول عن فيلم "Holy Cow"، فيما فاز المخرج البريطاني جوناثان جلايزر بجائزة أفضل فيلم أجنبي عن فيلمه "The Zone Of Interest".