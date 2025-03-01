اللجنة الاقتصادية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها المقبلة

عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة المهندس عمرو سليمان عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبحضور المستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوة المجلس والمقررة المناوبة للجنة وعددا من عضوات وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض المهندس عمرو سليمان مشروع تحويشة وأنشطته، وأكد على أهميته في تمكين المرأة الريفية اجتماعيا واقتصاديا، وذلك لإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، مؤكدا على أن اللجنة تسعى للتوسع بالمشروع ليصل إلى 37 محافظة علي مستوى الجمهورية بدلا من 14 محافظة، ومن المنتظر أن يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

كما تضمن الاجتماع التعريف بمشروعات الاقتصاد الأخضر وأهميتها، ورفع وعي الشابات حديثات التخرج بأفضل طرق التمويل والاستثمار لتشجيعهن لبدء مشاريعهن بالطريقة الصحيحة وكذلك التواصل مع حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.