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السبت 01 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسئول مصنع مخلل بالسلام لمخالفته اشتراطات الصحة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على (مسئول عن مصنع مخللات - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مخللات" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.  

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول وعثر بداخل المصنع على (قرابة 88 طن مخلل – أكثر من 2 طن ملح طعام خشن - 500 برميل)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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