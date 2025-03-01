ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (MAJESTIC NOOR) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 176 م وعرضها 23 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 26200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، ويأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22889 طن شملت 6035 طن يوريا و3300 طن علف بنجر، و9034 طن كلينكر، و220 طن بصل و4300 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48481 طن شملت 4187 طن خردة، و6036 طن ذرة، و11321 طن قمح و9200 طن فول و500 طن حديد و3894 طن ابلاكاش، و600 طن خشب زان، و4150 طن زيت طعام و97 طن معدات، و8258 طن بضائع متنوعة و789 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 238 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 672 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 352 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 778 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102716 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 68883 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3565 حركة.

وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.

جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحري أحمد حمدى عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل وعدد من قيادات الجانبين.

ويهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات.