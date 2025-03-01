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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "الكابتن".. أكرم حسني طيار يرى الأشباح

أكرم حسني
أكرم حسني
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شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الكابتن التي أدى من خلالها الفنان أكرم حسني دور كابتن طيار حسام الذي يدخل في غيبوبة طويلة بعدما تعرض إلى حادث بالطائرة، هذا الحادث أكسبه قدرات غير عادية، تجعل من حوله يتهمه بالجنون.

حادث الطائرة أدى إلى وفاة جميع الركاب، ما عدا كابتن حسام، الذي بعد أن يستيقظ من غيبوبة طويلة، يكتشف أنه يتواصل مع أرواح ركاب الطائرة التي سقط بها في البحر.

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُعرض المسلسل يوميًا، الساعة 7 مساء على منصة Watch it وقنوات DMC.

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