بسبب كأس الرابطة.. كولر يؤجل السفر إلى سويسرا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تأجيل سفره إلى بلاده خلال فترة التوقف الدولي في مارس الجاري خلال الأجندة الدولية.

وتتوقف مسابقة الدوري الممتاز عقب مباريات الجولة 17 ونهاية المرحلة الأولى من الدوري حيث يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش يوم الأربعاء القادم.

وعملت “البوابة نيوز” أن قرار كولر بتأجيل السفر إلى سويسرا بسبب ارتباطات الفريق المحلية المقبلة، حيث ينتظر الأهلي بعض المباريات في كأس الرابطة أمام إنبي والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات ومباراة طلائع الجيش يوم 22 مارس.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يلتقى الأهلي مع طلائع الجيش يوم الأربعاء القادم على استاد القاهرة الدولي في الجولة 17 والأخيرة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.