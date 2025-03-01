بسبب مقطع فيديو.. ضبط "بائعي مناديل" قاموا باستجداء قائدي سيارات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة استيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) باستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل واستجداء المارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وباستدعاء والد الطفلين ومناقشته أقر بقيامه بترك نجليه للمتهمة لاستغلالهما فى أعمال استجداء المارة مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



