الزراعة تنظم حملات رقابية على محال المبيدات

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بوزارة الزراعة، إنه عقد اجتماعا مع مديري عموم الإدارات المختلفة ومديري أقسام المكافحة التابعين للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حيث وجه بضرورة تكثيف حملات المرور على الزراعات الشتوية والتوجيه بعقد ندوات توعية حقلية مع المزارعين لاهم الآفات المتواجدة حاليا أو المتوقع الإصابة بها خلال الفترة القادمة ووجه بضرورة الاجتماع مع مديري ومسؤولي ومهندسي المكافحة بمديريات الزراعة المختلفة لرصد أي آفات والتوجيه بعلاجها مباشرة والنزول إلى القرى كما وجه بضرورة تكثيف الحملات على محال المبيدات لرصد أي مخالفات في هذا الشأن.

وتابع رزق، أن أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض قبل طرد السنابل في محصول القمح تأتي بناءً على توجيهات وزير الزراعة بمكافحة الحشائش في محصول القمح حيث أتمت الإدارات المختلفة اعمال الحملة التي قامت بها الإدارة مع الجهات المعنية وتوفير المبيدات.

وأسفرت أعمال الإدارة عن المرور على محال المبيدات 421 و601 لجنة مرور على المحاصيل الحقلية و525 لجنة مرور على المحاصيل البستانية وانتهاء لجان المرور على مكافحة الحشائش في محصول القمح في 22 محافظة في 120 مركز وبدء الحملة القومية لمكافحة القوارض في 17 محافظة وتم عمل47 ندوة للمرأة الريفية عن مكافحة القوارض والتوعية باستخدام قرص الغلة في التبخير استهدفت 114 امرأة ريفية وطالبة مع إطلاق طفيل الترايكوجراما في مساحة 257 فدانا ضمن برنامج المكافحة الحيوية.

وفي ذات السياق قامت لجنة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالواحات البحرية وتدريب 50 طالبا على كيفية الفحص والمكافحة حيث تم التدريب لمدة 3 أيام، كما قامت اللجنة بالمرور على منظومة الزراعة بسيوة ومرسى مطروح، وما زالت الإدارة تتابع أعمال المكافحة بالمديريات وأداء منظومة المكافحة في كل المحافظات.

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