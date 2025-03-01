هدى المفتي سندريلا الغلابة في أولى حلقات 80 باكو

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “80 باكو” ظهور الفنانة هدى المفتي في دور الفتاة الشعبية، “بوسي” التي تعمل في الكوافير، الأبرع بين زميلاتها، حيث يطلبها جميع الزبائن بفضل مهارتها الاستثنائية في تصفيف الشعر والمكياج. ورغم حبها لعملها، تجد نفسها في ورطة عندما تحتاج إلى جمع مبلغ مالي يمكنها من ترك منزل عمها، حيث تعاني من الضغط وسوء المعاملة من زوجته.

تحت ضغط الحاجة، تضطر بوسي للكذب على خطيبها، وتبدأ في الذهاب سرًا للعمل بالمنازل، مما يضعها في مواقف محرجة وكوميدية.

مسلسل “80 باكو” هو كوميديا اجتماعية تدور أحداثها داخل عالم الكوافيرات، حيث تسعى بوسي، وهي شابة من طبقة متواضعة، لجمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها. وبينما يحاول الثنائي تجاوز العقبات، يواجهان سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة التي تضفي على رحلتهما الكثير من المرح والإثارة.

المسلسل من بطولة هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد، خالد مختار، وليد المغازي، تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.