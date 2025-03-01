رئيس مدينة دمنهور يوجه بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين

عقد عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة دمنهور، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات القروية بحضور أشرف خليل نائب رئيس المدينة، كامل عبد الله سكرتير عام الوحدة، بعد قرار الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكليفه بمهام رئيس المدينة بحركة رؤساء المدن.

ووجه رئيس المدينة، بتكثيف الجهود المبذولة لخدمة المواطنين أبناء القرى، وإزالة كافة تجمعات القمامة وتمهيد الطرق، والتواصل الدائم مع المواطنين والتعامل الفوري مع الشكاوى، وكذلك ضرورة استمرار جاهزية القرى لسحب أي تجمعات لمياه الأمطار، مع متابعة محطات رفع الصرف الزراعي بنطاق القرى بشكل دوري، للتأكد من جاهزيتها لمواجهة أي طارئ وعملها بكامل طاقتها.

وشدد لبيب، على التصدي لكافة محاولات البناء المخالف في مرحلة المهد والإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة، وكذلك التعامل مع المتغيرات المكانية بالقرى.

وتضمن الاجتماع كذلك عرضًا لموقف قانون التصالح في مخالفات البناء ونسب إقبال المواطنين، حيث وجه بتفعيل القانون وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع توعيتهم بأهمية القانون وضرورة التقديم لتقنين أوضاعهم.

كما شدد رئيس المدينة، على ضرورة الاهتمام بنظافة الطريق الزراعي، مع العمل المستمر في إزالة مخالفات إشغال الطريق، وتسهيل الحركة المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية.