"أشغال شقة جدًا" يحتضن أول ظهور للنجمة السودانية إسلام مبارك بالدراما المصرية

لأول مرة في مسيرتها الفنية، تدخل النجمة السودانية إسلام مبارك البيوت المصرية من خلال مسلسل أشغال شقة جداً، حيث تجسد شخصية الخادمة "مدينة" النيجيرية، وهذا بعد ما حققته إسلام من نجاح كبير سينمائياً بالفيلم الشهير ستموت في العشرين الذي مثل السودان رسمياً في جائزة الأوسكار في 2021.

بعد أن أثارت إعجاب ياسمين (أسماء جلال) وحمدي (هشام ماجد) بمهارتها الفائقة في الأعمال المنزلية لما تتمتع به من بنيان جسدي قوي وضخم، تصبح هذه القوة البدنية سبباً يهدد استقرار "مدينة" المهني واستمرارها معهما كخادمة لهما، حيث اكتشف الزوجان أن مدينة تأكل كميات هائلة من الطعام تكلفهما آلاف الجنيهات في يوم واحد.

ما تتمتع به مدينة من قوى بدنية تجعلها تشبه الأبطال الخارقين في أفعالهم، فهي تمتلك القدرة لحمل أوزان هائلة، حيث نراها تقوم بحمل حمدي بالكرسي الذي يجلس عليه عندما يرفض مغادرة مكانه حتى تتمكن هي من مزاولة عملها في تنظيف البيت. فإلى أي مصير ستقود هذه القوة الخارقة مدينة ومعها أسرة ياسمين وحمدي؟

مسلسل أشغال شقة جداً تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد وأسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين وسلوى محمد علي