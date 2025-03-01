بالفيديو.. "حضرات السادة" تتر مسلسل "الكابتن" لـ أكرم حسني

أطلقت الشركة المنتجة أغنية تتر البداية للمسلسل الكوميدي الجديد "الكابتن" للنجم أكرم حسني الذي ينافس به في موسم رمضان 2025، ويتكون من 15 حلقة، ويبدأ عرضه الساعة 7 مساء الجمعة 28 فبراير، قبل يوم من بداية شهر رمضان المبارك، على منصة Watch it وقنوات DMC.

أغنية التتر تحمل اسم "حضرات السادة"، وهي غناء أكرم حسني ومريم عزيز، كلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور وأحمد وحيد، الذي يتولى التوزيع أيضًا.

وكان أكرم حسني قد أطلق منذ أيام أغنية "زامباهولا" بالتعاون مع شارموفرز، وخلال ساعات قليلة تصدرت الأغنية اهتمامات يوتيوب، وأصبحت أيضًا من الأكثر استخدامًا على موقع تيك توك.

ويقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي يرتكب خطأً غير مقصود خلال إحدى رحلاته الجوية، مما يؤدي إلى سقوط الطائرة. يجد حسام أنه الناجي الوحيد من الحطام، لكنه يكتشف أن أرواح الركاب تحضر له لتطلب منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم.

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبدالوهاب ورحمة فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.