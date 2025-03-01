بالتعاون مع بنك الطعام و الأورمان.. أورنچ مصر تعزز مبادراتها المجتمعية خلال رمضان

تواصل أورنچ مصر، المشغل المتكامل للاتصالات، التزامها بالمسؤولية المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك من خلال سلسلة من المبادرات الخيرية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التضامن والمشاركة المجتمعية.

أبرز مبادرات أورنچ مصر خلال رمضان:

تعبئة وتوزيع صناديق رمضان:

أطلقت “أورنچ” حملة لتعبئة صناديق رمضان داخل مقرها، بمشاركة عدد كبير من الموظفين المتطوعين، وبالتعاون مع بنك الطعام المصري وجمعية الأورمان، حضر الفعالية المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لأورنچ مصر، مؤكدًا أهمية إشراك الموظفين في جهود المسؤولية المجتمعية، ومن المقرر توزيع الصناديق على الأسر الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إليهم خلال الشهر الكريم.

مبادرة "التبرع المضاعف" عبر "أورنچ كاش":

للعام الثاني على التوالي، تطلق أورنچ مبادرة "التبرع المضاعف" عبر محفظة أورنچ كاش، حيث تقوم الشركة بمضاعفة التبرعات التي يتم إرسالها عبر المحفظة لصالح المؤسسات غير الحكومية العاملة في مجالي التنمية والصحة، مما يعزز قدرة هذه المؤسسات على تقديم خدماتها وتوسيع نطاق دعمها للمجتمع.

تنظيم موائد إفطار وسحور يومية:

بالتعاون مع بنك الطعام المصري، تقيم أورنچ مصر خيامًا رمضانية في القاهرة والإسكندرية، تقدم وجبات الإفطار والسحور يوميًا، ليستفيد منها آلاف الأشخاص، في أجواء تعكس قيم التكافل والتراحم.

من خلال هذه المبادرات، تؤكد أورنچ مصر التزامها المستمر بتحسين حياة الأفراد وتعزيز روح المشاركة والتعاون خلال الشهر الفضيل، بما يعكس دورها كشركة مسؤولة تسهم بفاعلية في دعم المجتمع المصري.