مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط، حادث تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص نتج عنه مصرع ٤ أشخاص وإصابة ١٠ آخرين بطريق منفلوط، وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة لموقع الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، لاستكمال إجراءات المتوفين وعلاج المصابين، فيما طالب عدد كبير من الأهالي ورواد الفيس بوك بضرورة إصلاح الطريق، لتكرار وقوع حوادث عليه نتيجة أحد الملفات التي اعتادت تكرار حوادث.