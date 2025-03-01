إندرايف تكافئ السائقين الأعلى تحقيقًا للرحلات خلال رمضان

أعلنت إندرايف، تطبيق النقل الذكي الأكثر تحميلًا في مصر، إطلاق مسابقة رمضانية جديدة لتكريم السائقين الأعلى تحقيقًا للرحلات خلال شهر رمضان، حيث سيتم دعوتهم لإفطار فاخر مجاني مع عائلاتهم في المطعم الشهير "الشيف بوراك" في القاهرة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود السائقين والتزامهم، خاصة خلال ساعات العمل الطويلة في رمضان، وتحفيزًا لهم على تقديم أفضل الخدمات للعملاء. وتؤكد المبادرة على التزام إندرايف بدعم وتمكين مجتمع السائقين وتعزيز بيئة عمل إيجابية.

سيتم اختيار أفضل السائقين البلاتينيين النشطين في القاهرة ممن يحققون أعلى عدد من الرحلات خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، حيث ستتم دعوتهم مع ثلاثة من أفراد عائلاتهم لحضور حفل الإفطار، الذي يعكس قيم العطاء والمشاركة في الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، قال مكسيم أوسيبوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة:

"للعام الثاني على التوالي، نحتفي بالسائقين المخلصين بمنحهم تجربة فريدة، واخترنا مطعم الشيف بوراك نظرًا لشهرته العالمية وافتتاحه حديثًا في مصر، ما يمنح السائقين فرصة لقضاء وقت مميز مع عائلاتهم والاستمتاع بتجربة طعام راقية".