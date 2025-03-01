عمرو محمود يس: ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها في مسلسل "وتقابل حبيب"

كشف الكاتب عمرو محمود يس، مرلف مسلسل "وتقابل حبيب"، عن بعض الكواليس والتفاصيل الخاصة بالعمل وطبيعة الأحداث التي سيقدمها للجمهور، خلال المنافسات الرمضانية لدراما رمضان.

وأكد الكاتب عمرو محمود يس في مداخله له ببرنامج "معكم منى الشاذلي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة العمل تظهر بشكل فني مغاير عما قدمت من قبل، وتنوع في الأداء سيفاجئ جمهورها بشكل كبير.

وأوضح يس أن المسلسل يضم كوكبة كبيرة من أهم نجوم الفن والدراما مثل الفنان كريم فهمي والفنان خالد سليم والفنان القدير صلاح عبدالله والفنانة القديرة أنوشكا، وهو ما يمثل ثقلا كبيرا للمسلسل وما سيتم تقديمه من أداء فني للجمهور.



المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، أنوشكا، نيكول سابا، حنان سليمان، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود يس، والإخراج محمد حمدي الخبيري.