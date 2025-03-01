زيلينسكي: من المهم للغاية سماع صوت أوكرانيا وعدم نسيان معاناتها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن من المهم للغاية سماع صوت أوكرانيا وعدم نسيان معاناتها.

جاء ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد يوم من نقاش محتدم في البيت الأبيض مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيه.دي فانس.

وشدد زيلينسكي على أهمية استمرار دعم أوكرانيا وإبقاء قضيتها حاضرة في الأذهان.

ووقعت مواجهة كلامية محتدمة بين زيلينسكي وترامب، أمس الجمعة، على إثرها غادر الرئيس الأوكراني البيت الأبيض وتم إلغاء المؤتمر الصحفي وإرجاء التوقيع على صفقة المعادن النادرة.

وقال "ترامب"، على منصته "تروث سوشيال"، إن زيلينسكي "قلل من احترام" الولايات المتحدة في المكتب البيضاوي.

وأضاف ترامب أن زيلينسكي غير مستعد للسلام في حال مشاركة الولايات المتحدة.