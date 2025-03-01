لمحبي القهوة.. إزاي تتعود على عدم شربها خلال نهار رمضان؟

يحرص الكثيرون على احتساء مشروب القهوة خاصة في الصباح الباكر، ومع بداية شهر رمضان يشعر البعض بأعراض انسحاب الكافيين من الجسم مثل: الصداع والتعب وتقلب المزاج، وفي هذا التقرير نتعرف على كيفية السيطرة على أعراض انسحاب الكافيين في شهر رمضان، خاصة في الأيام الأولى للصيام حتى يتم تكيف الجسم و تعوده على الصيام وتقليل شرب القهوة، بحسب موقع addiction help.

كيف اعتاد على صيام رمضان من غير قهوة؟ يتم ذلك من خلال خفض تناول الكافيين تدريجيا، حيث يمكن أن يسبب الإقلاع عن الكافيين تماما تغيرات جذرية في كيمياء المخ، والتي قد تؤثر على مزاج الشخص وقدرته المعرفية وصحته البدنية.

الحصول على قسط كافٍ من النوم سيعمل علي تجنب التعب والإرهاق.

يمكن أن يساعد الإحساس بالراحة على خفض احتياج الجسم للكافيين.

- قد يساعد تناول كوب قهوة قوية أثناء السحور في تجنب الصداع أثناء النهار.

- الابتعاد عن تناول القهوة أثناء أو بعد الإفطار، لأن الإفراط في تناول الكافيين يؤدي إلى الجفاف ويزيد من العطش.

- اشرب الكثير من المياه والسوائل بعد الإفطار وفي السحور لتعويض الجسم من الجفاف وتجنب الإحساس بالصداع فى الصيام.

التخلص تدريجيا من الكافيين ببطء

إن الفطام التدريجي عن الكافيين هو أفضل وسيلة لتجنب التعرض لأعراض الانسحاب يمكنك البدء بتتبع استهلاكك للكافيين من خلال أكواب القهوة أو التحقق من مليجرامات الكافيين في المشروبات والطعام والحلوى والمكملات الغذائية ومسكنات الألم قبل أيام من بدء شهر رمضان.

اشرب الكثير من الماء

الكافيين يؤدي إلى التبول أكثر، فإنه يمكن أن يزيد من كمية السوائل التي تفقدها من جسمك.

عندما يكون لديك كمية محدودة جدا من السوائل أو تدخل في الجفاف، يمكن أن ينكمش حجم الدماغ، وبالتالي يمكن أن تؤدي هذه العملية بسهولة إلى الصداع، لذا فإن مراقبة ترطيبك أثناء عملية الانسحاب يمكن أن تساعد في تجنب الصداع الشديد أو الصداع النصفي.

الحصول على قسط كبير من الراحة

يعتبر التعب والنعاس من أكثر أعراض الانسحاب من الكافيين، وفي حين أنه لا يوجد حل سريع لهذه الأعراض، يمكنك مساعدة نفسك على الشعور بإرهاق أقل من خلال التأكد من حصولك على قسط جيد من النوم.

النوم مهم لصحتنا وتعافينا، إن التأكد من حصولك على قسط جيد من الراحة ليلا يمكن أن يعمل على خفض التعب والإرهاق الناتج عن الانسحاب من الكافيين ويساعد في تسريع تعافيك من الاعتماد على الكافيين.