كلية الاستزراع المائي بجامعة العريش تنظم برامج تدريبية لطلابها لتأهيلهم لسوق العمل

نظّمت كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش سلسلةً من البرامج التدريبية المتميزة لطلاب الفرقة الرابعة بقسم المصايد البحرية بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتعزيز مهاراتهم التطبيقية.

وذلك في إطار حرص الكية على تنمية المهارات العملية لطلابها، وتحت رعاية معالي الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور محمد سالم أحمد عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، ومن هذه التدريبات ما يلي:

تدريب على أحدث تقنيات المحاكي البحري

حصل الطلاب على تدريبٍ مكثّفٍ على قيادة ومناورات سفن الصيد باستخدام المحاكي البحري، شمل محاكاة سيناريوهات واقعية لدخول وخروج السفن من الميناء، واستخدام الأجهزة الملاحية مثل الرادار، جهاز قياس الأعماق، والخرائط الإلكترونية، وذلك تحت إشراف الربّان عبد الرحمن النحاس والمهندس أحمد حسني من شركة بان آراب للملاحة الإلكترونية.

تدريب على أجهزة القياس الحديثة لرصد الملوثات

بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، حصل الطلاب على تدريبٍ عمليٍّ على أحدث الأجهزة المستخدمة في رصد الملوثات البحرية، شمل أجهزة الامتصاص الذري، وكروماتوجرافيا السوائل، بإشراف الأستاذ الدكتور سمير نصر والدكتورة ندى ناصر.

زيارة ميدانية لميناء الإسكندرية البحري

تضمّنت الزيارة تدريبًا عمليًا على آليات العمل داخل الميناء، حيث تعرّف الطلاب على عمليات الشحن والتفريغ، تراكي السفن، تشغيل القاطرات، ودور لانشات الإرشاد، إلى جانب زيارة تطبيقية لمحطة الركاب والاطلاع على إجراءات استقبال السفن وتفتيش البضائع

كما توجهت كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية بخالص الشكر والتقدير إلى شركة بان آراب للملاحة الإلكترونية، ومعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، وإدارة ميناء الإسكندرية البحري، على دعمهم المستمر.