أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية،اليوم السبت، إصابة شخص جراء عملية دهس جنوبي الخليل بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأضافت أن العملية "خلفت إصابة واحدة وتم تحييد المنفذ"، دون مزيد من التوضيح حول مدى خطورة إصابته.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود جراء عملية دهس في مدينة الخليل، فيما تم قتل المنفذ.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة ضد قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.