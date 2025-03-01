رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان

هنأ الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفيـة، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس الجامعة ومنسوبي الجامعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعيا الله أن يعيد هذه الشهر الكريم على فخامته وعلى مصرنا الحبيبة باليمن والبركات.

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة إلى الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة والشهر الكريم على بلادنا وبلاد المسلمين بالرخاء والأمان والبركات، وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى أسرة جامعة المنوفية، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده عليهم وعلى أسرهم بالخير وصالح الأعمال، وأن يكون هذا الشهر الكريم فرصة للعمل الجاد لرفعة الجامعة وتعزيز روح المحبة والتعاون بين الجميع، لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات.

وأكد على مواصلة الجامعة العمل في كافة القطاعات للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والصحية لخدمة المجتمع والمشروعات القومية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية للتقدم والازدهار.