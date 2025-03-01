WE تستعد لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية في رمضان

أعلنت شركة "WE" عن توقيع بروتوكول تعاون مع كبرى مؤسسات المجتمع المدني في مصر لإطلاق أكبر مبادراتها لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية، حيث وقعت الشركة بروتوكولات تعاون مع بنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة صناع الخير، بهدف مشاركة الشعب المصري أجواء الشهر الكريم، والتأكيد على الدور المجتمعي للشركة وحرصها على نشر قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وتسعى "WE" للوصول لأكبر عدد من المستفيدين على مستوى الجمهورية من خلال التعاون مع كبرى مؤسسات المجتمع المدني التي تتمتع بخبرة كبيرة في العمل المجتمعي والاستفادة من قواعد البيانات الدقيقة لديها للوصول إلى القرى والنجوع التي يصعب الوصول إليها وتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالي ومشاركتهم فرحة الشهر المبارك والمساهمة في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية الراهنة.

وتستهدف المبادرة توزيع مليون كرتونة مواد غذائية، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، مع التركيز على بعض الفئات وأهمها المرأة المعيلة، وكبار السن من غير القادرين علي العمل ولا عائل لهم، والأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الهمم ممن يحتاجون إلى دعم إضافي، والأطفال في دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تحرص على الوصول إلى القرى والنجوع والأحياء التي يصعب الوصول إليها، وكذلك المناطق الحدودية كحلايب وشلاتين، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والواحات، والبحر الأحمر والوادي الجديد ومحافظات جنوب الصعيد.

وقالت ميار نجيب، رئيس قطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بشركة "WE": " "لدينا استراتيجية واضحة للمسئولية المجتمعية نسعى من خلالها إلى تقديم الدعم إلى كل فئات المجتمع في كل مكان، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، لذلك كان تعاوننا مع كبرى مؤسسات المجتمع المدني اليوم للوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، ونسعى كذلك إلى نشر قيم العطاء والتعاون بين زملائنا في "WE" الذين حرصوا على التطوع والمساهمة بأنفسهم في تعبئة الكراتين."

اكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن تقديره لمواصلة الشراكة مع شركة "WE" قائلاً: " "نشهد في شهر رمضان أعظم نماذج التكاتف المجتمعي من خلال مساهمة كافة المؤسسات والشركات في تحقيق رسالة بنك الطعام المصري نحو ضمان الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا."

من جانبه قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير: "نعتز بشراكتنا مع “WE”، التي تحرص دائماً على دعم جهود التنمية المجتمعية في مصر." وأضاف: "تعكس هذه الشراكة الإيمان الراسخ بأهمية التكافل الاجتماعي، والحرص على المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجتمعنا، وتوحيد الجهود للوصول إلى آلاف الأسر في مختلف محافظات مصر." مشيراً إلى "أن هذه الشراكة تعد نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل توفير حياة أفضل لجميع المصريين."

وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني، وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أن تعاون صناع الخير مع "WE" يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع. موضحاً أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها سوف ينطلقون في التوزيع يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الاولى بالرعاية في منازلهم خلال ايام الشهر الكريم.