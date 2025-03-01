مركز طب الأسرة بجامعة قناة السويس يستعد لاستقبال وفد الاعتماد والرقابة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستعدادات الجارية بمركز طب الأسرة الرئيسي تأتي في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي في تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات أهالي الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.

وأوضح الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، أن المركز خضع لعملية تطوير شاملة تضمن تحسين البنية التحتية وتحديث التجهيزات الطبية وتطبيق أحدث بروتوكولات الرعاية الصحية، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية في الارتقاء بمستوى الخدمات، بما يتماشى مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وفي هذا السياق، قام الدكتور أحمد أنور عبد الغني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و الدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بجولة تفقدية داخل مركز طب الأسرة الرئيسي، برفقة الدكتورة ولاء سالمان، المدير الفني لمراكز طب الأسرة، والدكتورة هبة عباس، مدير مركز طب الأسرة الرئيسي، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وتضمنت الجولة تفقد مختلف الأقسام بالمركز، والاطلاع على مدى جاهزية البنية التحتية، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، فضلًا عن متابعة خطط تحسين الأداء وتدريب الكوادر الطبية والإدارية على أحدث معايير الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد أنور أن المركز يسعى إلى تحقيق أعلى معايير الجودة الصحية، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة للمواطنين، معربًا عن ثقته في قدرة الفرق الطبية والإدارية على اجتياز عملية التقييم بنجاح، بما يعزز مكانة الجامعة في قطاع الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن يقوم وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بزيارة المركز خلال الأيام المقبلة، لتقييم مدى توافقه مع معايير الجودة والاعتماد، وهو ما سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة، وترسيخ مكانة جامعة قناة السويس كمؤسسة رائدة في تقديم الرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية.