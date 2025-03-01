كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فريق العمل بمكتبة مصر العامة بقيادة إيمان خفاجة، مدير المكتبة، وذلك لفوزها بالمركز الأول في ملتقى الأقصر الأول للفنون والإبداع من خلال المشاركة بجناح متميز تم فيه عرض مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة.

محافظ أسوان يكرم فريق مكتبة مصر العامة لفوزهم بالمركز الأول بملتقى الأقصر

جاء ذلك أثناء انعقاد المجلس التنفيذى برئاسة المحافظ، وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، علاوة على مسؤولي وقيادات مختلف الجهات التنفيذية المعنية.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بدور المكتبة الرائد والتي أصبحت ضمن سلسلة الصروح التنويرية بالمحافظة باعتبارها منارة ثقافية وفنية وعلمية تقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا من الجيل الحالي والأجيال القادمة بالشكل المطلوب وبما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة.

تكثيف الجهود المبذولة لاستمرار تطوير العمل بالمكتبة

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لاستمرار تطوير العمل بالمكتبة لتكون جاذبة لمزيد من الشباب والنشء والأطفال ومختلف فئات الأسر الأسوانية، وأيضا مزارا للأفواج السياحية، وليصبح نموذج حضاري للإبداع والابتكار بأفكاره متميزة ولتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.