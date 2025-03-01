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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

23 مليون دولار عقود تصديرية للشركات المصرية بمعرض BIG5

الجناح المصري بمعرض
الجناح المصري بمعرض بيج 5 الرياض
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نجحت الشركات المصرية المشاركة في معرض BIG5 في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 27 فبراير 2025، في توقيع عقود تصديرية تجاوزت 23 مليون دولار بحسب بيانات إكسبو كونسالتنت العالمية، بعد مشاركة مصرية بأكبر جناح في تاريخ قطاع صناعات مواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وذلك وسط مشاركة أكثر من ألفين شركة من جميع أنحاء العالم.

وشاركت مصر بأكبر جناح للشركات المصرية المتخصصة في قطاعات مختلفة لمواد البناء والحراريات والصناعات المرتبطة بها، من أجل زيادة الصادرات إلي أسواق المملكة والتي سجلت 1.5 مليار دولار عام 2024.

وشاركت 76 شركة مصرية رائدة في قطاع مواد البناء في معرض "بيج 5" الدولي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض خلال فبراير الماضي، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، وخاصة السوق السعودية التي تعتبر من أكبر الأسواق الواعدة في المنطقة.

وانطلق الأسبوع الثاني من معرض "Big 5 Construct Saudi 2025" في الفترة في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمنطقة روشن، وتضمنت فعاليات الأسبوع الثاني جلسات "Big 5 Talks" المعتمدة من CPD، والتي تقدم أكثر من 100 جلسة و150 متحدثًا خيرًا، تغطي موضوعات مثل اتجاهات الهندسة المعمارية، والتخطيط الحضري المستدام، والتميز التشغيلي، بالإضافة إلى ذلك، و الابتكارات الخضراء.

وافتتح الأسبوع الثاني من معرض "Big 5 Construct Saudi 2025"، بحضور محمد عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، بمشاركة 75,000 زائر متخصص. 

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