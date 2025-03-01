محمد رمضان يكشف تفاصيل برنامجه "مدفع رمضان"

كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه تجربة مختلفة تمزج بين "الرياليتي" والدراما، حيث يقدم قصصًا واقعية من الشارع المصري.



أوضح "رمضان" خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON"، مع الإعلامية منى الشاذلي، أن التصوير تم في الشارع بأماكن حقيقية بعيدًا عن الاستوديوهات التقليدية، مشيرًا إلى أن الكاميرات التقطت المشاهد بحرفية عالية لنقل التفاصيل بدقة، وسط الزحام الشديد الذي كان يصاحب تواجده في الشارع.



وأشار إلى أن البرنامج يسلط الضوء على قصص أبطال من الحياة اليومية، مثل أحد الأطفال الذين التقى بهم خلال التصوير، والذي كان يحمل صينية طعام تفوق حجمه أثناء عمله مكان شقيقه، واصفًا إياه بأنه "بطل حقيقي"، متابعا: "أنا كل سنة بقدم مسلسل من بطولتي، لكن السنة دي بقدم مسلسل من بطولة الناس".

وأكد أن البرنامج يهدف إلى تكريم الفئات الكادحة، وتقديم لحظات سعيدة لهم، مشددًا على أن النجومية لا تأتي إلا بدعم الجمهور، وقال: "أي رمز مصري هو صناعة الناس، وأي نجم هو صناعة الجمهور"، معبراً عن أمله في أن يحقق "مدفع رمضان" النجاح المطلوب، وأن يستمر تقديم هذا النوع من البرامج.

وأضاف: "أنا كنت مفتقد حضن الناس، كنت مفتقد إني أقرب وأتحرك معاهم، يمكن كنت أسعد من الناس وأنا وسطهم"، موجها الشكر لفريق برنامج "مدفع رمضان" للسماح له بتلك الفرصة.