قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، تجديد حبس المتهم الرئيسي في قضية "منصة FBC، والمتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأوضح المتهم الرئيسي المقبوض عليه خلال الساعات الأخيرة، أن الفكرة بدأت عبر جمع وكلاء له في المحافظات مهمتهم استقطاب عملاء جدد مقابل عمولة عن كل 10 أشخاص ونجحت الخطة ودخل البعض وحصل على أموال وعاد مرة أخرى بحوزة أموال أكثر وبدأ يستمر في المنصة.

وأشار المتهم إلى أن آخرين من العملاء انضموا إليهم ثم غادروا بعد الحصول على أرباح ولم يستمروا في المنصة، ونفى المتهم النصب على مليون مصري كما تردد وجمع مليارات الجنيهات مؤكدا أنها شائعات.