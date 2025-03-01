سلم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان شهادات التقدير لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

محافظ أسوان يكرم فريق الشكاوى الحكومية الموحدة لفوزهم بالمركز الأول للعام الرابع

رصد وتلقى كافة الشكاوى الخاصة بأسوان وتسجيلها على المنظومة بنسبة إنجاز 100%

وأشاد محافظ أسوان بجهودهم المبذولة للانتهاء من رصد وتلقي كافة الشكاوى الخاصة بمحافظة أسوان وتسجيلها على المنظومة الموحدة بنسبة إنجاز 100% والتي ساهمت في حصولهم على المركز الأول للعام الرابع على التوالى على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقد أشاد الدكتور إسماعيل كمال بأساليب وآليات العمل التي يتم تنفيذها بمنظومة تلقي الشكاوى الحكومية الموحدة داخل مختلف المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة للحفاظ على هذا المستوى المتقدم ومواصلة تحسين وتطوير منظومة العمل والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق خدمات الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وأيضا أرقام الواتس آب المخصصة لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وهي 01149730943 و01278655167 و01091565955.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق التفاعل السريع مع المشكلات والاحتياجات الجماهيرية وتلبيها بالشكل المطلوب لتحقيق الرضا المطلوب لجميع المواطنين والأهالي بالمجتمع الأسواني.

1000200270