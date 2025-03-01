درة: اتربينا في تونس على فوازير نيللي وشريهان

هنأت الفنانة درة الجمهور المصري والعربي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتحدثت عن الكثير من ذكرياتها مع الشهر الكريم.

وكشفت الفنانة درة عن ذكرياتها مع شهر رمضان خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي "اسرار النجوم" تقديم الإعلامية انجي علي، أن كل بلاد العالم العربي كانت تتلقى الدراما والفن من خلال الأعمال المصرية.

وتابعت درة، أنها كانت تتابع فوازير رمضان للفنانة نيللي والفنانة شيريهان، وبعد انتهاء الحلقات كانت تقوم بتقليد الاستعراضات والحركات التمثيلية لهم.

وعبرت الفنانة درة عن اشتياقها لرمضان بالزمن الماضي، وطالبت بأن يكون شهر رمضان إجازة من السوشيال ميديا، خاصةً أنها تحمل الكثير من السلبيات.

وطالبت الجميع بترك السوشيال ميديا خلال شهر رمضان فقط، وذلك لكل ما يحدث عليها من تناحر وتجاوزات وضغوط في حق الجميع.