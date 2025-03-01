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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 203 حالات تعد بمراكز ومدن أسوان

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بأسوان
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استكملت الوحدات المحلية جهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بأسوان 

 إزالة 203 حالة تعدى بمساحة 171 ألف و463 م2 

وأسفرت الجهود عن إزالة 203 حالة تعدى بمساحة 171 ألف و463 م2 بمختلف المراكز والمدن، وفي هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 20 حالة تعدي بمساحة 6700 م2 بنطاق حي جنوب وقروي أبو الريش، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء والقرى، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بحملة لإزالة حالة تعدي على قطعة أرض زراعية بمساحة 4 ألاف م2 بناحية قرية السبيل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدي بالإزالة الفورية لـ 5 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 800 م2، مع رفع التشوينات بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين.

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الموجه الـ 25 ازالة التعديات إزالة 203 حالة تعدى حالة تعدى محافظ أسوان أخبار محافظة أسوان