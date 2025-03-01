تعرف على أماكن موائد الرحمن في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، إقامة 17 مائدة للرحمن بمدن ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة قطار الخير تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الاقليم.

أماكن موائد الرحمن في البحيرة

وضمت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، 4 موائد للرحمن، في شارع 16 " الفورسيزون"، طريق النصر بجوار سلم المحطة، كريق النصر بأرض بجوار مساكن الصيانة، ميدان الأتوبيس بشبرا.



وضم مركز رشيد، مائدتين للرحمن، بمقر جمعية السيدة عائشة بقرية ديبي التابعة لمحلة الأمير، وجمعية الـ "ياسين" بكورنيش النيل بمدينة رشيد.

وضم مركز كفر الدوار، أيضًا إقامة مائدتين للرحمن، بالطريق الزراعي ( القاهرة – الإسكندرية)، أمام قرية بردلة بجوار كوبري السعرانية، والآخري بوسط مدينة كفر الدوار.

وفيما ضم مركز أبو المطامير، إقامة 3 موائد للرحمن، بطريق ( أبو المطامير – جناكليس)، قبل مزلقان كوم أمبو، داخل المدينة بشارع متفرع من شارع الشعراوي، والمائدة الثالثة، بالكيلو 59 بقرية الشعراوي.

وضم مركز كوم حمادة، إقامة مائدة واحدة للرحمن بالطريق الزراعي ( القاهرة – الإسكندرية)، أمام قرية شابور قبل كوبري كفر الزيات.

وأيضًا ضم مركز شبراخيت، إقامة مائدة واحدة للرحمن بشارع محمود أبو شلوع بجوار فرع فودافون.

وضم مركز إدكو، إقامة مائدة واحدة للرحمن علي الطريق الدولي الساحلي عن المنتزة الجديد بإدكو.

وفيما ضم مركز الدلنجات، أيضًا إقامة مائدة واحدة للرحمن، أسفل مسجد الزراعة بشارع الجلاء، وأيضًا مركز وادي النطرون، إقامة مائدة واحدة للرحمن بوسط المدينة أمام مقر جمعية عمر بن الخطاب.

وفيما ضم مركز بدر، إقامة مائدة واحدة للرحمن، بجوار كوبري صلاح الدين.

وكانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أطلقت إشارة البدء لإنطلاق فعاليات "قطار الخير" التي تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الدينية، الإجتماعية، الخيرية، والرياضية، بهدف تقديم نسمات رمضانية إستثنائية لجميع الفئات العمرية في المحافظة.

وافتتحت محافظ البحيرة، الخيمة الرمضانية الأولى بجوار مسجد ناصر في دمنهور، والتى تقدم عدد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى توفير مساحة تفاعلية للعائلات والأفراد.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن محافظة البحيرة تسعى هذا العام لجعل رمضان مميز ومليء بالفعاليات للإرتقاء بالمستوى الديني و الثقافي والرياضي للمواطنين، مشيرةً إلى أن فعاليات "قطار الخير" في رمضان هذا العام تشمل:

فعاليات إجتماعية: تشمل تطوير وتجميل حديقة ميدان مسجد ناصر في شبرا بدمنهور وتحويلها إلى حديقة ترفيهية إجتماعية، مع إنشاء منطقة ألعاب للأطفال واستراحات للزوار. كما يتم تنظيم برامج ثقافية وترفيهية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، ومكتبة مصر العامة، حيث تقدم ورش عمل للأطفال، عروض مسرح العرائس، قصص حكي، وأمسيات ثقافية، وتختتم الفعاليات بإحتفالية كبرى للأطفال في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.

فعاليات خيرية: تشمل توزيع كراتين غذائية، بطاطين، وملابس للأسر الأولى بالرعاية، تقديم وجبات ساخنة يومياً بمختلف مدن ومراكز المحافظة، إلى جانب إقامة موائد الرحمن.

فعاليات دينية: تشمل تنظيم مسابقة كبرى للقرآن الكريم في مسجد ناصر بدمنهور، ومسابقات للخطيب الناشئ، الإبتهال، والإنشاد الديني، بالإضافة إلى الملتقى الفكري بمسجد الحبشي بدمنهور.

كما يتم تنظيم دروس يومية عقب كل صلاة من أئمة المساجد.

فعاليات رياضية: تتضمن تنظيم دورات رمضانية في كرة القدم، تنس الطاولة، والشطرنج، بهدف تعزيز الروح الرياضية وخلق بيئة تنافسية إيجابية للشباب.