تعرف على أماكن موائد الرحمن في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، إقامة 17 مائدة للرحمن بمدن ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة قطار الخير تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الاقليم.
أماكن موائد الرحمن في البحيرة
وضمت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، 4 موائد للرحمن، في شارع 16 " الفورسيزون"، طريق النصر بجوار سلم المحطة، كريق النصر بأرض بجوار مساكن الصيانة، ميدان الأتوبيس بشبرا.
وضم مركز رشيد، مائدتين للرحمن، بمقر جمعية السيدة عائشة بقرية ديبي التابعة لمحلة الأمير، وجمعية الـ "ياسين" بكورنيش النيل بمدينة رشيد.
وضم مركز كفر الدوار، أيضًا إقامة مائدتين للرحمن، بالطريق الزراعي ( القاهرة – الإسكندرية)، أمام قرية بردلة بجوار كوبري السعرانية، والآخري بوسط مدينة كفر الدوار.
وفيما ضم مركز أبو المطامير، إقامة 3 موائد للرحمن، بطريق ( أبو المطامير – جناكليس)، قبل مزلقان كوم أمبو، داخل المدينة بشارع متفرع من شارع الشعراوي، والمائدة الثالثة، بالكيلو 59 بقرية الشعراوي.
وضم مركز كوم حمادة، إقامة مائدة واحدة للرحمن بالطريق الزراعي ( القاهرة – الإسكندرية)، أمام قرية شابور قبل كوبري كفر الزيات.
وأيضًا ضم مركز شبراخيت، إقامة مائدة واحدة للرحمن بشارع محمود أبو شلوع بجوار فرع فودافون.
وضم مركز إدكو، إقامة مائدة واحدة للرحمن علي الطريق الدولي الساحلي عن المنتزة الجديد بإدكو.
وفيما ضم مركز الدلنجات، أيضًا إقامة مائدة واحدة للرحمن، أسفل مسجد الزراعة بشارع الجلاء، وأيضًا مركز وادي النطرون، إقامة مائدة واحدة للرحمن بوسط المدينة أمام مقر جمعية عمر بن الخطاب.
وفيما ضم مركز بدر، إقامة مائدة واحدة للرحمن، بجوار كوبري صلاح الدين.
وكانت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أطلقت إشارة البدء لإنطلاق فعاليات "قطار الخير" التي تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الدينية، الإجتماعية، الخيرية، والرياضية، بهدف تقديم نسمات رمضانية إستثنائية لجميع الفئات العمرية في المحافظة.
وافتتحت محافظ البحيرة، الخيمة الرمضانية الأولى بجوار مسجد ناصر في دمنهور، والتى تقدم عدد من الفعاليات الرياضية والترفيهية الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى توفير مساحة تفاعلية للعائلات والأفراد.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن محافظة البحيرة تسعى هذا العام لجعل رمضان مميز ومليء بالفعاليات للإرتقاء بالمستوى الديني و الثقافي والرياضي للمواطنين، مشيرةً إلى أن فعاليات "قطار الخير" في رمضان هذا العام تشمل:
فعاليات إجتماعية: تشمل تطوير وتجميل حديقة ميدان مسجد ناصر في شبرا بدمنهور وتحويلها إلى حديقة ترفيهية إجتماعية، مع إنشاء منطقة ألعاب للأطفال واستراحات للزوار. كما يتم تنظيم برامج ثقافية وترفيهية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، ومكتبة مصر العامة، حيث تقدم ورش عمل للأطفال، عروض مسرح العرائس، قصص حكي، وأمسيات ثقافية، وتختتم الفعاليات بإحتفالية كبرى للأطفال في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.
فعاليات خيرية: تشمل توزيع كراتين غذائية، بطاطين، وملابس للأسر الأولى بالرعاية، تقديم وجبات ساخنة يومياً بمختلف مدن ومراكز المحافظة، إلى جانب إقامة موائد الرحمن.
فعاليات دينية: تشمل تنظيم مسابقة كبرى للقرآن الكريم في مسجد ناصر بدمنهور، ومسابقات للخطيب الناشئ، الإبتهال، والإنشاد الديني، بالإضافة إلى الملتقى الفكري بمسجد الحبشي بدمنهور.
كما يتم تنظيم دروس يومية عقب كل صلاة من أئمة المساجد.
فعاليات رياضية: تتضمن تنظيم دورات رمضانية في كرة القدم، تنس الطاولة، والشطرنج، بهدف تعزيز الروح الرياضية وخلق بيئة تنافسية إيجابية للشباب.