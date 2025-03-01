بتكلفة 12 مليون جنيه.. تركيب كابل الكهرباء الرئيسي بمحور خزان أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود التى تقوم بها فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة المهندس عيد كرومر لتركيب العلامات الإرشادية بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر ، فضلاً عن مد وتركيب الكابل الرئيسى للكهرباء بتكلفة 12 مليون جنيه بعد إعتماد المبلغ من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من أجل تغذية أعمدة الإنارة وتشغيلها بكامل طاقتها بطول 5 كم بعد الكوبرى تجاه المطار لتحقيق الأمان والسلامة أمام قائدى السيارات والمركبات .

إسماعيل يتابع تركيب كابل الكهرباء الرئيسي بمحور خزان أسوان بـ12 مليون جنيه

وأكد محافظ أسوان على أنه فى ظل الإهتمام الملحوظ بالمحاور والكبارى التى تم تنفيذها داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد تم التوجيه لإدارة المرور لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمراقبة بالرادار على فترات متباينة ومفاجئة للحد من السرعات الزائدة والسير العكسى لمنع وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الأرواح .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال بأنه يتكامل مع ذلك تنفيذ الحلول الهندسية السريعة والعاجلة لتحديد مسارات النزول والطلوع للكوبرى من خلال تركيب الحواجز الخرسانية بإرتفاعات مناسبة ووضع العلامات الإرشادية واللوحات الفوسفورية ، مع تركيب المطبات الصوتية ، وكاميرات المراقبة ، لحين الإنتهاء من الأعمال النهائية للمطالع والمنازل والمداخل والمخارج .

وضع تمركز أمنى ثابت بمنتصف الكوبرى

ولفت محافظ أسوان بأنه وفقاً للتنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل تم وضع تمركز أمنى ثابت بمنتصف الكوبرى ، مع زيادة إنتشار الدوريات الشرطية بالمداخل والمخارج للحد من أى مخالفات ، ولتأمين حركة المرور بالشكل المطلوب .

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