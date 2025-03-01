أسوان تعرض الخطة التفصيلية لحملة "رمضان بصحة لكل العائلة"

عرضت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الخطة التفصيلية لحملة "رمضان بصحة لكل العائلة.

محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذى

استهداف 55 ألفا و 176 مواطنا ومواطنة من خلال 87 وحدة صحية ومركز طبى

وأكد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان على أنه سيتم إطلاق فاعليات هذه الحملة من بداية شهر رمضان الكريم وحتى نهايته من خلال 87 وحدة صحية ومركز طبى منتشرين بكافة مراكز ومدن المحافظة حيث يبلغ إجمالي المستهدف 55 ألف و 176 مواطن ومواطنة كما يبلغ إجمالي المستهدفين بالزيارات المنزلية 811 مريضاً.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف التعامل مع مرضى السكر والضغط الغير قادرين على الوصول إلى منشأت الرعاية الصحية الأولية بإجراء المتابعة الدورية وتلقى العلاج اللازم بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر والمسح المبدئى للأمراض المزمنة.

وكشف أحمد أبو هاشم بأن الحملة تستهدف أيضاً نشر الثقافة الصحية والتوعوية عن الأمراض المزمنة وذويهم، وكذلك بمنشآت منظومة التأمين الصحى الشامل والخدمة المقدمة بها.

وأوضح أن فى حالة الكشف عن الحالات ذات النتائج الحرجة و إتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع أدلة العمل الإكلينيكية والفئات المستهدفة من مرضى السكر فقط ومرضى الضغط فقط ومرضى الضغط والسكر معاً، علاوة على الفئات المستهدفة بالزيارات المنزلية من كبار السن ، وذوى الإعاقات الحركية والذهنية ، والمريض طريح الفراش، وأيضاً مرضى السمنة المفرطة.