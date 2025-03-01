بلومبرج عن مسئول: يبدو أن ترامب اتخذ قراره بـ"بيع أوكرانيا"

ذكرت وكالة بلومبرج عن مسؤولين أوروبيين، أنّ كارثة المكتب البيضاوي كانت كمينا وأوروبا ستحاول بشكل جماعي لملمة شتاتها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأفادت “بلومبرج” عن مسؤول: "يبدو أن ترامب اتخذ قراره بـبيع أوكرانيا".

وذكرت بلومبرج عن مستشار في الإدارة الأمريكية، أنّ واشنطن قد تزيد الضغوط على كييف مع تجنب التعامل مع زيلينسكي.



و أعلنت “الإيكونوميست” عن مصدر أوكراني، أنّ نائب الرئيس الأمريكي كان هو المشكلة خلال الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي.



وأوضحت عن مصدر أمني أوكراني، أنّ نائب الرئيس الأمريكي بدا مسرورا بعدم حدوث المفاوضات.

