بلومبرج عن مسئول: يبدو أن ترامب اتخذ قراره بـ"بيع أوكرانيا"

ذكرت وكالة بلومبرج عن مسؤولين أوروبيين، أنّ كارثة المكتب البيضاوي كانت كمينا وأوروبا ستحاول بشكل جماعي لملمة شتاتها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأفادت “بلومبرج” عن مسؤول: "يبدو أن ترامب اتخذ قراره بـبيع أوكرانيا".
وذكرت بلومبرج عن مستشار في الإدارة الأمريكية، أنّ واشنطن قد تزيد الضغوط على كييف مع تجنب التعامل مع زيلينسكي.
و أعلنت “الإيكونوميست” عن مصدر أوكراني، أنّ نائب الرئيس الأمريكي كان هو المشكلة خلال الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي.
وأوضحت عن مصدر أمني أوكراني، أنّ نائب الرئيس الأمريكي بدا مسرورا بعدم حدوث المفاوضات.