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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بلومبرج عن مسئول: يبدو أن ترامب اتخذ قراره بـ"بيع أوكرانيا"

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
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ذكرت وكالة بلومبرج عن مسؤولين أوروبيين، أنّ كارثة المكتب البيضاوي كانت كمينا وأوروبا ستحاول بشكل جماعي لملمة شتاتها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأفادت “بلومبرج” عن مسؤول: "يبدو أن ترامب اتخذ قراره بـبيع أوكرانيا".

وذكرت بلومبرج عن مستشار في الإدارة الأمريكية، أنّ واشنطن قد تزيد الضغوط على كييف مع تجنب التعامل مع زيلينسكي.


و أعلنت “الإيكونوميست” عن مصدر أوكراني، أنّ نائب الرئيس الأمريكي كان هو المشكلة خلال الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي.


وأوضحت عن مصدر أمني أوكراني، أنّ نائب الرئيس الأمريكي بدا مسرورا بعدم حدوث المفاوضات.
 

وكالة بلومبرج المكتب البيضاوي أوروبا الإدارة الأمريكية