الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 48 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها تستمر في التقدم في ساحة المعركة بشكل كبير وإنها استطاعت اعتراض وتدمير 48 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.



بينما قالت من جانبها القوات الجوية الأوكرانية ان 154 مسيرة روسية هاجمت مناطق أوكرانية عدة الليلة الماضية أسقطنا 103 منها.

تستمر الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022 في أجواء لا تتوقف عنها التصعيد حتى رغم دعاوي الحل.

وتسببت المشادة الكلامية غير مسبوقة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع دونالد ترامب في المكتب البيضاوي الجمعة، بصدمة في العالم.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحلى بـ"ضبط النفس" بعدم ضرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشادة كلامية بينهما في البيت الأبيض.

وكتبت على موقع تليجرام "امتناع ترامب وفانس عن ضرب زيلينسكي معجزة في ضبط النفس".

بدوره قال الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف وهو المسؤول الثاني حاليا في مجلس الأمن الروسي، إنه "للمرة الأولى، قال ترامب الحقيقة لزيلينسكي".

أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميجال أن "السلام من دون ضمانات مستحيل»" بعد المشادة الكلامية.

وشدد شميجال عبر منصة اكس "الرئيس زيلينسكي على حق. فوقف إطلاق النار من دون ضمانات يفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمتها".