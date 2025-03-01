الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من رمضان

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقع خلال اول أسبوع في شهر رمضان المعظم، في الفترة من اليوم السبت 1 مارس 2025، الى الجمعة 7 مارس، حيث يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية ومائل للدافىء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم السبت أول أيام شهر رمضان، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة

و أوضحت هيئة الأرصاد أنه بدءًا من غداً الأحد إلى الثلاثاء 4 مارس سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من الأربعاء 5 مارس، سيكون هناك امطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 الى 24 للعظمى والصغرى 11 الى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17_22 للعظمى والصغرى 9_13 درجة.