اول أياوم رمضان.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 21

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال اول ايام شهر رمضان المعظم، اليوم السبت 1 مارس 2025، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية ومائل للدافء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد اول ايام شهر رمضان ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اول ايام شهر رمضان، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 8 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغري 12 درجة .