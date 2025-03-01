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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يعلن عن 24 فرصة عمل في إحدى دول الخليج

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم السبت، عن توفير 24 فرصة عمل لكوادر مصرية في مجال التدريس ، بحسب التخصصات المرفقة في الإعلان المرفق في هذا البيان ، وذلك للعمل بإحدى الدول الخليجية، برواتب تعادل 49 ألف جنيه مصري كل شهر.

وقال إن التقديم على تلك الفرص من يوم غد  الأحد، الموافق 2-3-2025، وحتى يوم الأربعاء الموافق 5-3-2025، وذلك بإرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي : labour@labour.gov.eg.

وأكد الوزير على أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزراة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل ، لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية بالخارج..

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الإدارة سوف تستقبل رسائل المتقدمين في الموعد المحدد ، والتواصل معهم لتحديد مواعيد الاختبارات.

وأوضحت أن الشروط والمميزات مرفقة بالاعلان المرفق، وأن التخصصات المطلوبة في مجالات: اللغة العربية ، والانجليزية ،والرياضيات ،والعلوم الادارية ، والتربية الإسلامية،والتاريخ ،والكيمياء ،والفيزياء ،والأحياء، والحاسوب ،والاجتماعيات، والجيولوجيا.

وأشارت إلى أن السن لابد وأن يتراوح ما بين 28 إلى 45 سنة ،والمؤهل العلمي، بكالوريوس ، أو ما يعادله ، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

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