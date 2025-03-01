محاكمة عاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح في عين شمس

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري وإطلاق أعيرة منه أثناء حفل زفاف بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا يفيد بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين حيازة عاطل سلاح ناري فرد خرطوش وكمية من مخدر الحشيش عبارة عن فرش حشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري وطلقة مما تستخدم على السلاح الناري.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.