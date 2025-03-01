اليوم.. الحكم على حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض

تصدر محكمة قصر النيل، اليوم السبت، الحكم على مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاحين أبيض، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.