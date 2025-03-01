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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابًا فلسطينيًا خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس بعدد كبير من الآليات العسكرية.

هاجم مجموعة من المستوطنون الإسرائيليون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.

كما أطلقوا الرصاص الحي صوب المنازل في محاوله لسرقة مواشي المواطنين، كما أطلق جنود الاحتلال الذين اعتدوا على المواطنين بالضرب المبرح، قنابل الصوت والإنارة، عقب تصدي المواطنين.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها في مناطق غرب سلفيت، واقتحمت بلدة كفر الديك وتوجهت إلى منطقة "التكويرة" وسط إطلاق قنابل الصوت وتحليق طائرات الاستطلاع.

وأغلق الاحتلال الطريق الواصل بين بلدتي كفر الديك ودير غسانة، في وقت تواصل فيه إغلاق مدخل بلدتي دير بلوط والبوابة الحديدية المقامة بالقرب من بلدة قراوة بني حسان.

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