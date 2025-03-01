أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 1-3-2025

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية:
البنك الأهلي: بلغ سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.
بنك مصر: سجل سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): استقر سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني (QNB): بلغ سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي المصري: استقر سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر: ارتفع سعر الدولار قليلًا ليسجل 50.59 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي: سجل الدولار في البنك العربي الإفريقي 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.