أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 1-3-2025

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معركة كلامية بالبيت الأبيض| ترامب: زيلينسكي "لم يحترم" أمريكا في عقر دارها وإن لم يبرم اتفاقًا من أجل السلام سنتركه يقاتل وحيدًا.. والرئيس الأوكراني يرفض الاعتذار لترامب ويتلقى دعمًا واسعًا من أوروبا