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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 1-3-2025

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار اليوم في البنوك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك الأهلي: بلغ سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): استقر سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني (QNB): بلغ سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي المصري: استقر سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر: ارتفع سعر الدولار قليلًا ليسجل 50.59 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: سجل الدولار في البنك العربي الإفريقي 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

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