استقرار نسبي.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 1 مارس 2025

السبت 01/مارس/2025 - 07:15 ص

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، اليوم السبت، استقرارًا نسبيًا مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة في أسعار البيع والشراء.

وتختلف الأسعار من محل لآخر وفقًا لحركة السوق والعرض والطلب، مع العلم أن الأسعار المذكورة لا تشمل المصنعية، والتي تختلف حسب كل تاجر وصائغ.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر