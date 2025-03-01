استقرار نسبي.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 1 مارس 2025

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، اليوم السبت، استقرارًا نسبيًا مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة في أسعار البيع والشراء.
وتختلف الأسعار من محل لآخر وفقًا لحركة السوق والعرض والطلب، مع العلم أن الأسعار المذكورة لا تشمل المصنعية، والتي تختلف حسب كل تاجر وصائغ.
متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر
- عيار 24 سجل سعر 4617 جنيهًا للبيع، و4594 جنيهًا للشراء.
- عيار 22 بلغ سعر 4232 جنيهًا للبيع، و4211 جنيهًا للشراء.
- عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، سجل 4040 جنيهًا للبيع، و4020 جنيهًا للشراء.
- عيار 18 بلغ 3463 جنيهًا للبيع، و3446 جنيهًا للشراء.
- عيار 14 وصل إلى 2693 جنيهًا للبيع، و2680 جنيهًا للشراء.
- عيار 12 بلغ 2309 جنيهًا للبيع، و2297 جنيهًا للشراء.
- سعر الأونصة (الأوقية) في السوق المحلي بلغ 143،609 جنيهًا للبيع، و142،898 جنيهًا للشراء.
- الجنيه الذهب سجل 32،320 جنيهًا للبيع، و32،160 جنيهًا للشراء.
- أما سعر الأونصة عالميًا بالدولار فقد بلغ 2849.49 دولارًا.