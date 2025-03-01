وزير الخارجية الأمريكي: لم تكن هناك حاجة لقدوم زيلينسكي للبيت الأبيض وأن يصبح عدائيًا.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لشبكة "سي إن إن": "لم تكن هناك حاجة لقدوم زيلينسكي إلى البيت الأبيض وأن يصبح عدائيًا".

وأضاف، أن هناك انطباع بأن زيلينسكي ربما لا يريد اتفاق سلام رغم قوله عكس ذلك، كما شدد إنه على زيلينسكي الاعتذار عن إضاعة وقتنا في اجتماع انتهى بتلك الطريقة.

خلال لقاء حاد في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، قال ترامب إن الاجتماع مع زيلينسكي لم يكن جيدًا، لأن الرئيس الأوكراني بالغ في تقدير إمكاناته وهو يرغب في العودة الآن.

وأضاف ترامب أنه بالإمكان وقف إطلاق النار على الفور ولن نستمر في القتال، كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للسلام وليس لحرب تستمر عشرة أعوام.

كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الولايات المتحدة قد تسحب دعمها لأوكرانيا إذا لم تسع كييف للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا، وستتركها تحارب بمفردها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا تعاني من مشكلة كبيرة ولن تنتصر في حربها، مشددًا على ضرورة استغلال أوكرانيا لمساعي السلام للخروج من هذا المأزق.

وتابع ترامب حديثه مع مجموعة من الصحفيين أمام البيت الأبيض عقب اجتماعه مع زيلينسكي مؤكدًا أنه يجب على زيلينسكي أن يعلنها صراحةً أنه يريد وقف إطلاق النار.

كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإعلان رغبته في السلام من أجل استئناف المحادثات بين البلدين.

وقال ترامب إن الاجتماع مع زيلينسكي "لم يكن جيدًا"، لأن الرئيس الأوكراني بالغ في تقدير إمكاناته ويرغب في العودة الآن.