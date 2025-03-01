زيلينسكي: جاهزون لتوقيع اتفاق المعادن ‫مع الولايات المتحدة

بعد لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيرة الأمريكي دونالد ترامب، أعلن زيلينسكي استعداده لتوقيع اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة بشأن التعاون في مجال المعادن النادرة.

وأضاف خلال حديثه لفوكس نيوز، إنه كان صريح في حديثه مع الرئيس الأمريكي، قائلا "يجب أن نكون صريحين ولم نرتكب خطأ لنعتذر عليه".

وشدد زيلينسكي على أن استقالته لا يقررها إلا الشعب الأوكراني وهذا الأمر بيده فقط. كما أكد أن بلاده والولايات المتحدة شركاء وإنه يريد الاستمرار في ذلك.

وتابع الرئيس الأوكراني: "يجب أن نكون أقوياء خلال المفاوضات للوصول إلى سلام عادل ودائم".

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيرة الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض، وخلال نقاش حاد بين الطرفين حول المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في حربها مع روسيا، حيث حذر الرئيس الأمريكي نظيرة الأوكراني من أن الولايات المتحدة قد تسحب دعمها لأوكرانيا إذا لم تسع كييف للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا تعاني من مشكلة كبيرة، ولن تنتصر في حربها، مشددا على ضرورة استغلال أوكرانيا لمساعي السلام حتى تخرج من هذا المأزق.

وتابع ترامب حديثه مع مجموعة من الصحفيين أمام البيت الأبيض عقب اجتماعه مع زيلينسكي مؤكدا إن على زيلينسكي أن يعلنها صراحة أنه يريد وقف إطلاق النار.

كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإعلان رغبته في السلام من أجل استئناف المحادثات بين البلدين.

وقال ترامب، أن الاجتماع مع زيلينسكي لم يكن جيدا، لأن الرئيس الأوكراني بالغ في تقدير إمكاناته وهو يرغب في العودة الآن.

وأضاف ترامب إنه بالإمكان وقف إطلاق النار على الفور ولن نستمر في القتال، كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للسلام وليس لحرب تستمر عشرة أعوام.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن زيلينسكي حاول التقليل من أهمية مساعداتنا المقدمة لـ أوكرانيا، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى لتحقيق السلام.