زيلينسكي: أحترم ترامب والشعب الأمريكي ولا أحد يرغب أكثر منا في إنهاء الحرب

عقب المشادة الكلامية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب زيلينسكي عن احترامه للرئيس ترامب والشعب الأمريكي.

كما أكد زيلينسكي أن فرص أوكرانيا في الصمود أمام الهجوم الروسي ستكون ضئيلة دون الدعم المستمر من الولايات المتحدة.

وأضاف، أن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة كافية لطرد روسيا، وخلال حديثه عقب لقاء ترامب، رفض زيلينسكي الاعتذار لترامب بعد مشادتهما الكلامية.

وتابع زيلينسكي: "لا نريد أن نخسر شركائنا الأمريكيين، وأريد أن يكون ترامب "أكثر إلى جانبنا".

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الولايات المتحدة قد تسحب دعمها لأوكرانيا إذا لم تسع كييف للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا تعاني من مشكلة كبيرة، ولن تنتصر في حربها، مشددا على ضرورة استغلال أوكرانيا لمساعي السلام حتى تخرج من هذا المأزق.

وتابع ترامب حديثه مع مجموعة من الصحفيين أمام البيت الأبيض عقب اجتماعه مع زيلينسكي مؤكدا إن على زيلينسكي أن يعلنها صراحة أنه يريد وقف إطلاق النار.

كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإعلان رغبته في السلام من أجل استئناف المحادثات بين البلدين.

وقال ترامب، أن الاجتماع مع زيلينسكي لم يكن جيدا، لأن الرئيس الأوكراني بالغ في تقدير إمكاناته وهو يرغب في العودة الآن.

وأضاف ترامب إنه بالإمكان وقف إطلاق النار على الفور ولن نستمر في القتال، كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للسلام وليس لحرب تستمر عشرة أعوام.