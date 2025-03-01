ترامب لزيلينسكي: إذا لم تبرم كييف اتفاقًا ستبتعد واشنطن وتتركك تقاتل وحدك

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الولايات المتحدة قد تسحب دعمها لأوكرانيا إذا لم تسع كييف للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا تعاني من مشكلة كبيرة، ولن تنتصر في حربها، مشددا على ضرورة استغلال أوكرانيا لمساعي السلام حتى تخرج من هذا المأزق.

وتابع ترامب حديثه مع مجموعة من الصحفيين أمام البيت الأبيض عقب اجتماعه مع زيلينسكي مؤكدا إن على زيلينسكي أن يعلنها صراحة أنه يريد وقف إطلاق النار.

كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإعلان رغبته في السلام من أجل استئناف المحادثات بين البلدين.

وقال ترامب، أن الاجتماع مع زيلينسكي لم يكن جيدا، لأن الرئيس الأوكراني بالغ في تقدير إمكاناته وهو يرغب في العودة الآن.

وأضاف ترامب إنه بالإمكان وقف إطلاق النار على الفور ولن نستمر في القتال، كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للسلام وليس لحرب تستمر عشرة أعوام.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن زيلينسكي حاول التقليل من أهمية مساعداتنا المقدمة لـ أوكرانيا، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى لتحقيق السلام.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ما حدث اليوم من ترامب تجاه الرئيس الأوكراني زيلينسكي هو ما صوت من أجله الأمريكيون.

فيما أكد الشعب الأوكراني دعمه لزيلينسكي بشكل كبير بعد لقاءه مع ترامب في البيت الأبيض، وحدوث مشادات بين الطرفين، كما أعلن قائد الجيش الأوكراني وقوفه نقف مع زيلينسكي، مؤكدا إن قوة أوكرانيا في وحدتها.