ترامب: على زيلينسكي أن يعلن عن رغبته في السلام من أجل استئناف المحادثات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإعلان رغبته في السلام من أجل استئناف المحادثات بين البلدين.

خلال لقاء حاد في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي ونظيرة الأوكراني قال ترامب، أن الاجتماع مع زيلينسكي لم يكن جيدا، لأن الرئيس الأوكراني بالغ في تقدير إمكاناته وهو يرغب في العودة الآن.

وأضاف ترامب إنه بالإمكان وقف إطلاق النار على الفور ولن نستمر في القتال، كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للسلام وليس لحرب تستمر عشرة أعوام.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن زيلينسكي حاول التقليل من أهمية مساعداتنا المقدمة لـ أوكرانيا، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى لتحقيق السلام.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ما حدث اليوم من ترامب تجاه الرئيس الأوكراني زيلينسكي هو ما صوت من أجله الأمريكيون.

فيما أكد الشعب الأوكراني دعمه لزيلينسكي بشكل كبير بعد لقاءه مع ترامب في البيت الأبيض، وحدوث مشادات بين الطرفين، كما أعلن قائد الجيش الأوكراني وقوفه نقف مع زيلينسكي، مؤكدا إن قوة أوكرانيا في وحدتها.