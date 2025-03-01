مستشار الأمن القومي الأمريكي: زيلينسكي حاول التقليل من أهمية مساعداتنا المقدمة لأوكرانيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام أوكرانية بأن المشادة الكلامية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثارت في البيت الأبيض ردود فعل واسعة على الصعيدين الأوكراني والدولي.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن زيلينسكي حاول التقليل من أهمية مساعداتنا المقدمة لـ أوكرانيا، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى لتحقيق السلام.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ما حدث اليوم من ترامب تجاه الرئيس الأوكراني زيلينسكي هو ما صوت من أجله الأمريكيون.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي غير مستعد للسلام، وأهان أمريكا في عقر دارها.

فيما أكد الشعب الأوكراني دعمه لزيلينسكي بشكل كبير بعد لقاءه مع ترامب في البيت الأبيض، وحدوث مشادات بين الطرفين، كما أعلن قائد الجيش الأوكراني وقوفه نقف مع زيلينسكي، مؤكدا إن قوة أوكرانيا في وحدتها.